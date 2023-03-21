Следком возбудил дело после гибели избитого охраной клуба в Гатчине ветерана СВО

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области возбудил уголовное дело о причинении вреда здоровью, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), после гибели в больнице ветерана СВО Алексея Лымаря, избитого неизвестными в одном из клубов Гатчины. Последние недели жизни мужчина провел в коме в реанимационной палате.

Об инциденте, произошедшем на улице Красная 22 февраля, рассказывало издание 47news. Лымарь вместе с женой и друзьями, гуляя по городу, хотели зайти в клуб Stories выпить, но их не пустила охрана. Последующая перепалка с ними переросла в драку с участием пяти человек с другой стороны. Приехавшая полиция отказалась задерживать кого-либо, сославшись на отсутствие камер наблюдение в помещении клуба, после чего задержала самого Лымаря за брань в общественном месте. Через сутки его отпустили, выписав штраф в 500 рублей, после чего мужчина сразу попал в больницу и затем впал в кому. Его смерть наступила 20 марта от полиорганной недостаточности и обширного сепсиса.

Как пишет издание со ссылкой на жену погибшего, у полиции в настоящий момент нет подозреваемых в деле, не установлен круг возможных участников драки. Заявлению о побоях, поданному в полицию второй семейной парой, также пока не дали ход.

Алексей Лымарь ушел добровольцем в зону СВО в сентябре. После перенесенной пневмонии вернулся домой в январе 2023 года.

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