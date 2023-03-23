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Свежие помидоры подорожали в Удмуртии на 9,4% за неделю

В Удмуртии в период с 14 по 20 марта на потребительском рынке изменились цены на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежие помидоры стали дороже на 9,4%, морковь — 5,8%, вермишель — 4,5%, консервы мясные для детского питания — 4,2%.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Вместе с тем свежие огурцы стали дешевле на 9,6%, сосиски и сардельки — 6,1%, консервы овощные для детского питания — 1,9%.


Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожало хозяйственное мыло на 1,8%. Сухие корма для домашних животных стали дороже на 2,9%. При этом снизилась цена на зубную пасту на 3,5%, стиральный порошок — на 2,2%, шампунь — 1,9%.

Из услуг зарегистрировано повышение цен на 10,2% полет в самолете в салоне экономического класса.

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