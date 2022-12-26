ФСБ перекрыла канал поставок наркотиков с Украины в Сибирь и Дальний Восток

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области ликвидировали крупный канал поставок наркотиков с территории Украины в регионы Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Зеброва.

По данным органов госбезопасности, двое жителей Новосибирска организовали канал распространения синтетических наркотиков через сеть интернет-магазин. Дилеры, установили правоохранители, получали наркотики с территории Украины, предназначались они для распространения в семи сибирских и дальневосточных регионах. В арендованном злоумышленниками гараже оперативники изъяли синтетические наркотики весом 18,7 кг и стоимостью около 47 млн руб., по месту проживания фигурантов — мобильные телефоны, используемые для переписки с организаторами производства и сбыта наркотиков, весы и упаковочный материал.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере), по решению суда они заключены под стражу.

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Илья Николаев