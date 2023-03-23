Петербург стал лидером среди регионов с наибольшим долгом по зарплате

Задолженность по заработной плате в Петербурге составила 113 млн руб. Это самый высокий долговой показатель среди регионов России. Об этом 22 марта пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Как следует из документа, сумма зарплатного долга в Петербурге увеличилась на 73% с начала февраля. На втором месте среди лидеров по этому показателю — Ленинградская область. Долг составил 56,4 млн руб. Третьим в списке идет Крым, где показатель дошел до 44,6 млн руб. Самая низкая задолженность отмечается в Тверской области — там уровень неуплат отметился на уровне 200 тыс. руб.

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