В Сочи крымчанина под конвоем доставят в колонию за повторную демонстрацию нацистской символики

Лазаревский районный суд Сочи назначил жителю Крыма 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за повторную демонстрацию нацистской символики. Туда его доставят под конвоем, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

21 июля 2022 года Ялтинский горсуд признал 19-летнего жителя Крыма виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ровно через три месяца молодого человека остановили сотрудники ДПС на посту «Магри» для проверки документов и транспорта. При досмотре он публично продемонстрировал находившиеся при нем квалификационный нагрудный знак люфтваффе «Пилот» (Пилотский знак германских ВВС) и эмблему третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова» (Totenkopf). Они являются символикой нацистской Германии периода Второй мировой войны. Кроме того, парень показал изображение флага нацистской Германии на своем телефоне.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ). В судебном заседании он полностью признал вину. Приговор был постановлен в особом порядке. Изъятые у него предметы по решению суда уничтожат.

Татьяна Ручкина

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