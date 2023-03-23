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С космодрома Плесецк запустили ракету со спутником для Минобороны

Военно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом. Пуск состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: Виктор Антонов / Минобороны России

Фото: Виктор Антонов / Минобороны России

«23 марта в 9:40 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России»,— говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

О запуске другой ракеты «Союз-2.1а» со спутником с космодрома Плесецк Минобороны сообщило 1 декабря 2022 года. Всего за прошедший год с Плесецка были запущены 13 из 22 российских ракет.

Милена Костерева

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