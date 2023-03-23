Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орловские обманутые дольщики получили почти 70 млн рублей компенсации

С начала 2023 года 30 орловских дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получили почти 68,6 млн руб. компенсации. Такие данные приводит пресс-служба правительства Орловской области. Деньги были выделены из Фонда развития территорий и облбюджета.

Всего с 2020 года на территории региона 477 участникам долевого строительства было выплачено 746,3 млн руб. Количество обманутых дольщиков в Орловской области с 2019 года уменьшилось в пять раз — с 831 до 158 человек.

Владимир Зоркий

Читайте нас во ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...