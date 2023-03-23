Орловские обманутые дольщики получили почти 70 млн рублей компенсации

С начала 2023 года 30 орловских дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получили почти 68,6 млн руб. компенсации. Такие данные приводит пресс-служба правительства Орловской области. Деньги были выделены из Фонда развития территорий и облбюджета.

Всего с 2020 года на территории региона 477 участникам долевого строительства было выплачено 746,3 млн руб. Количество обманутых дольщиков в Орловской области с 2019 года уменьшилось в пять раз — с 831 до 158 человек.

Владимир Зоркий

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