В школах Челябинской области запретили использовать иностранные мессенджеры

В школах Челябинской области вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров, в числе которых Viber, WhatsApp, Discord, Telegram и WeChat. Это связано со вступлением в силу с 1 марта поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщили в министерстве образования региона.

Учителям, школьникам и их родителям с целью предотвращения утечек информации рекомендовано вести коммуникацию на платформе «Сферум» в «VK мессенджере».

«Открыв электронный журнал или дневник, можно зайти в учебный профиль “Сферум” в “VK Мессенджере”. В едином безопасном образовательном пространстве региона — учителя, ученики и их родители — могут общаться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами», — комментируют в областном министерстве образования.