Бывший прокурор Индустриального района не смог смягчить меру пресечения

Пермский краевой суд отказал бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю в изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в феврале 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми. Сам господин Мурай находится под стражей в СИЗО.

Ранее господин Мурай был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. за ряд коррупционных преступлений. Приговор обжаловали как прокуратура, посчитавшая, что осужденный должен быть лишен классного чина старшего советника юстиции, так и Сергей Мурай и его адвокат, настаивающие на невиновности экс-прокурора.