Из-за аварии на насосной станции в Омской области без воды остались 27 населенных пунктов

В Омской области коммунальные службы «Омскоблводопровода» ликвидируют последствия аварии на насосной станции в Азовском районе. Без водоснабжения находятся 27 населенных пунктов, в которых проживают 30 тыс. человек.

Как уточнили в «Омскоблводопровод», организован подвоз воды, создан аварийный запас. К ликвидации привлечены более 20 специалистов.

Следственное управление СКР Омской области по информации, размещенной в СМИ об аварии на насосной станции, проводит проверку.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии на насосной станции, принадлежащей «Омскоблводопровод», без водоснабжения оказались два населенных пункта поселок Новоомский и село Путинцево с населением более 5 тыс. человек.

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Лолита Белова