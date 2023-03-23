ПНППК импортозаместила комплектующие для систем пожаротушения к вертолетам

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) начало серийный выпуск водозаборных электроприводных насосов и систем управления створками бака. Данное оборудование используется в отечественных системах пожаротушения СП-32, которые, в свою очередь, применяются в российских модифицированных вертолетах Ка-32А11М. Общий объем инвестиций в создание нового производства составил 165 млн руб., из них 130 млн руб. предоставил компании Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа. В пресс-службе ФРП отметили, что новое производство ПНППК является импортозамещающим — ранее противопожарные вертолеты комплектовались американскими аналогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

ПНППК намерена выпускать до десяти комплектов данного оборудования в год. Оно изготавливается преимущественно из отечественных компонентов и сырья, уровень локализации составляет около 90%. В настоящий момент заключен контракт на поставки изделий до 2028 года. Первые десять комплектов уже отгружены в АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), которое выпускает вертолеты Ка-32А11М. Эти вертолеты используются в том числе при тушении пожаров на верхних этажах зданий и для установки защитных пенных полос.

ПНППК специализируется также на производстве датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Кроме того, компания занимается производством волоконно-оптических элементов. Находится под западными санкциями. Контролируется гендиректором Алексеем Андреевым. Выручка ПАО «ПНППК» за три квартала 2022 года составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 434 млн руб., финансовую отчетность за весь прошлый год предприятие еще не раскрывало.