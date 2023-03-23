В Уфе осуждены четверо «черных» риелторов

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор четверым «черным» риелторам — 58-летней Наталье Вакуленко, 45-летнему Илдару Шарипову, 51-летней Ирине Калининой и 42-летнему Фидарису Фатихову. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном и крупном размере (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, с 2010 по 2013 годы директор агентства недвижимости Наталья Вакуленко, ее сотрудник Илдар Шарипов и их знакомые Ирина Калинина и Фидарис Шакиров предложили трем клиентам варианты покупки жилья в Уфе. Зная, что две квартиры и одна комната имеют владельцев, фигуранты дела представили покупателям фиктивные нотариальные доверенности, в том числе от умершего человека, договоры купли-продажи жилья и поддельный паспорт гражданина России.

Не собираясь исполнять обязательства, подельники похитили деньги. Общий ущерб составил 4,3 млн руб. По заявлениям наследников и собственников недвижимости суд признал сделки недействительными.

Суд приговорил Наталью Вакуленко к пяти годам, Илдара Шарипова — к трем с половиной годам, Ирину Калинину — к четырем годам, а Фидариса Фатихова — к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима.

Майя Иванова

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