Защита бывшего вице-губернатора Томской области просит перенести слушания в другой суд

Адвокаты бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина, обвиняемого в многомиллионных хищениях и использование подложных дипломов о высшем образовании, добиваются переноса слушаний в другой суд. Соответствующее ходатайство они заявили на заседании Советского райсуда Томска, в который первоначально поступило уголовное дело экс-чиновника. Это, по мнению защиты, необходимо сделать в целях обеспечения принципов объективности и беспристрастности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Томской области Фото: Правительство Томской области

Участвующий в деле прокурор возражал, отметив, что перенос слушаний в другой регион приведет к затягиванию разбирательства. В итоге, как рассказали в пресс-службе Советского райсуда, уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Следственный комитет России (СКР) обвиняет Юрия Гурдина в организации хищения почти 80 млн руб., выделенных из областного бюджета на разработку проекта студенческого кампуса. Также экс-чиновнику вменяют использование подложных дипломов о высшем образовании при трудоустройстве в обладминистрацию. С июля 2022 года бывший вице-губернатор находится в томском СИЗО. Он отрицает все выдвинутые против него обвинения.

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Илья Николаев