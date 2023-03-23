«С европейским социализмом пора заканчивать»

В Брюсселе собирается очередной саммит Европейского союза. Главная тема — Украина. Предварительно известно, что страны ЕС согласились поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение года. Что касается замороженных российских активов, с этим сложнее — вопрос находится в стадии обсуждения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Евросоюз находится на пороге больших перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Непростое время — непростой саммит. Естественно, главное — это Украина. Уже стало традицией, что без участия президента Владимира Зеленского не обходится ни одно крупное мероприятие западного мира. И нынешнее — не исключение. Украинский лидер выступит по видеосвязи в самом начале — в торжественной части.

На сегодня более или менее согласовано одно ключевое решение — удовлетворить снарядный голод Украины. Объединенная Европа согласна поставить Киеву 1 млн снарядов в течение года. Для пополнения запасов предлагается схема централизованных закупок боеприпасов.

Это идея нынешнего руководства ЕС: 18 стран из 27 подписали и готовы участвовать в этом проекте. Остальные смогут присоединиться позже. Также обсуждается вопрос, что, мол, нужно научить украинских артиллеристов экономить, вернее, более грамотно расходовать дорогостоящие западные боеприпасы — стрелять с умом. Правильно, миллиарды евро, между прочим, в буквальном смысле выстреливаются.

Между тем второй вопрос более сложный, хотя и первый непрост: что же все-таки делать с замороженными российскими активами? Их нужно, по идее, направить на восстановление Украины, однако проблема выглядит нерешаемой.

Непонятно даже, о какой сумме может идти речь. Поэтому здесь требуется порядок действий: сначала определиться с объемом замороженных средств, затем подогнать законодательство и лишь после этого перечислить деньги получателю. Это явно задача не на один день.

При этом нужно пояснить, что речь идет именно о Евросоюзе как институте. Каждая страна в отдельности также не лишена возможности помогать Украине самостоятельно, что, собственно, и происходит. Руководство в Брюсселе, понятно, хочет это процесс возглавить, замкнуть на себе. Получается, естественно, не все. Но движение есть, чиновники работают. Кто сказал, что будет легко? Ситуация принципиально изменилась — это вам не методички готовить о вредных выбросах углекислых газов и борьбе за чистый воздух.

Сложно сказать, насколько все эти социалистические принципы централизованных закупок окажутся эффективными. Конечно, мы не вправе давать советы уважаемым еврочиновникам, но, кажется, с этим европейским социализмом пора заканчивать. Возможно, он и есть источник не всех, но многих бед Европейского союза — централизация, рассылка методичек, коллективное принятие решений. Отсюда и вся эта бесконечная бюрократия. Смешно же, ей-богу, рассылать в войска инструкции, как экономить дорогие снаряды.

В итоге ключевые решения все равно принимают так называемые страны-лидеры и Америка, естественно. Вот очередной саммит — и опять обсуждения, встречи, согласования. В них все и утонет.

Видимо, в перспективе Восточная Европа и, в частности, Украина скажут свое веское слово. И тогда — с высокой долей вероятности — Европа кардинально изменится. Сказал же Си Цзиньпин: мир на пороге больших перемен, которых не было 100 лет. Хотелось бы, чтобы и Россию они затронули, но с условиями, что перемены будут исключительно к лучшему. Впрочем, это совсем другая история, к саммиту ЕС она отношения не имеет.

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