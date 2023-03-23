Курганская и Челябинская области вошли в топ-15 рейтинга самых импортозависимых регионов

Курганская область заняла девятое место в рейтинге субъектов РФ по уровню импортозависимости отраслей экономической специализации, который составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Челябинская область в этом списке занимает 14 строку.

Авторы рейтинга оценивали, какие регионы могут больше всего пострадать от введенных в 2022 году санкционных ограничений. В расчетах использовались данные Банка России о доле импорта из стран, которые объявили санкции в отношении РФ, а также оценки доли занятых в региональных отраслях специализации, приведенные институтом в докладе «Атлас экономической специализации регионов России».

Первое место в рейтинге занимает Калужская область, в топ-5 также вошли Ульяновская, Самарская, Владимирская области и Татарстан. Самые низкие баллы импортозависимости – у Чеченской Республики, Ингушетии, Республики Алтай, Тывы и еврейской автономной области.

«Чем активнее регионы привлекали зарубежных инвесторов, строили новые заводы и формировали новые отрасли специализации за предыдущие двадцать лет, тем сложнее оказалась их экономическая ситуация в 2022 году, - комментирует директор центра “Российская кластерная обсерватория” ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. – Дальнейшее стратегическое развитие регионов будет связано с их успехами в привлечении замещающих инвестиций из дружественных стран (например, в автомобилестроении китайских партнеров взамен европейских и американских), а также конкуренции за новые федеральные ресурсы “обеспечения технологического суверенитета”».

Эксперт также не исключает, что некоторые регионы перестанут быть лидерами, «появятся новые точки роста, а экономическая карта России в очередной раз будет обновлена».