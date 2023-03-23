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Коммерсантъ FM
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США запустят стратегический диалог с оппозицией Белоруссии

США намерены с конца 2023 года начать стратегический диалог с «белорусским демократическим движением и гражданским обществом». Об этом говорится в пресс-релизе по итогам встречи в Вашингтоне заместителя госсекретаря Уэнди Шерман и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Заместитель госсекретаря Шерман и госпожа Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся вопросами Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов»,— сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией. На сайте Госдепартамента сказано, что Вашингтон помогает Белоруссии путем продвижения демократических принципов, соблюдения прав человека и основных свобод.

В Белоруссии против многих оппозиционеров возбудили уголовные дела на фоне президентских выборов 2020 года, результаты которых привели к массовым протестам. В частности, за границей находится госпожа Тихановская, которая, по мнению оппозиции, победила на выборах. Александр Лукашенко, который по представленным ЦИК результатам в шестой раз стал президентом Белоруссии, обвинял западные страны в финансировании «так называемой оппозиции». Он утверждал, что массовые протесты спланировали США.

Милена Костерева

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