Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области за неделю выросла на 4,1%

Челябинской области вновь растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 13 по 19 марта зарегистрировали 84,3 случая на 10 тысяч населения. Это на 4,1% превышает показатель предыдущей недели, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога по всем возрастным группам на 5,4%. За прошедшую неделю рост числа заболевших отмечен среди малышей до трех лет — на 2%, детей дошкольного возраста (7,9%) и школьников 7–14 лет (9,2%).

На 20 марта образовательный процесс приостановлен в трех классах двух школ.