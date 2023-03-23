Челябинский ОНФ заявил о неэффективности расходов на ремонт федеральных трасс

Челябинское региональное отделение общественной организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направило обращения в прокуратуру и Росавтодор с просьбой проверить расходование бюджетных средств на ремонт федеральных трасс. По мнению общественников, некачественное обслуживание и плохой контроль за подрядчиками привели к росту количества дорожных аварий со смертельным исходом. Об этом сообщается в telegram-канале челябинского ОНФ.

«По данным ГИБДД, за два месяца этого года количество аварий с летальным исходом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одной из федеральных трасс в Челябинской области увеличилось на 80%. Мы уверены: причина, в том числе, в некачественном обслуживании и ненадлежащем контроле»,– сообщают общественники. Они отмечают, что ямами и выбоинами покрыты трассы М5 «Урал» и Р254 «Иртыш». При этом, стоимость контрактов на содержание федеральных автодорог составляет около 2 млрд руб.

Кроме обращений в надзорные ведомства представители челябинского ОНФ потребовали от заказчика – ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“» ужесточение контроля и применение штрафны санкций в отношении подрядчиков.