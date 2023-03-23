Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тахтамукайском районе Адыгеи ограничили строительство ЖК

В Тахтамукайском районе Адыгеи возводить новые жилые комплексы будут в строгом соответствии с генпланом. Остальные проекты строительства будут ограничивать. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе отчета об итогах деятельности в 2022 году, передает «РБК Краснодар».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Мы придерживаем Тахтамукайский район — территорию Новой Адыгеи, поселка Яблоновского. Мы ограничили по генплану. Будет строиться то, что по плану, что нет — жестко ограничиваться»,— отметил Мурат Кумпилов.

По его словам, в муниципалитете уже перегружены пять распределительных сетей газификации. Это связано с новыми подключениями, вызванными ростом объема жилищного строительства.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...