В Тахтамукайском районе Адыгеи ограничили строительство ЖК

В Тахтамукайском районе Адыгеи возводить новые жилые комплексы будут в строгом соответствии с генпланом. Остальные проекты строительства будут ограничивать. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе отчета об итогах деятельности в 2022 году, передает «РБК Краснодар».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
«Мы придерживаем Тахтамукайский район — территорию Новой Адыгеи, поселка Яблоновского. Мы ограничили по генплану. Будет строиться то, что по плану, что нет — жестко ограничиваться»,— отметил Мурат Кумпилов.
По его словам, в муниципалитете уже перегружены пять распределительных сетей газификации. Это связано с новыми подключениями, вызванными ростом объема жилищного строительства.
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