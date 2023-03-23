Краевой министр заплатит 20 тыс. рублей за нарушение срока ответа на жалобу

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова оштрафована за нарушение порядка рассмотрения жалобы юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Ранее прокуратура установила, что сотрудники министерства при рассмотрении обращения коммерческой организации, которая оспаривала законность отказа в утверждении инвестиционной программы, ответили слишком поздно — уже после предусмотренных законом 15 дней. Надзорный орган возбудил в отношении министра дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

Мировой судья судебного участка №5 Ленинского судебного района Перми признал министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.