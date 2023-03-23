В Иркутске закрыли продажу билетов на тренинг Хакамады

Иркутский сервис по продаже билетов «Городские зрелищные кассы» прекратил продажу билетов на матер-класс политика и общественного деятеля Ирины Хакамады. О причинах отмены мероприятия не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Хакамада

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Ирина Хакамада

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Продажа приостановлена»,— сообщается на сайте службы. Мастер-класс о том, как научиться управлять энергией своей жизни, был запланирован на 28 марта в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в Иркутске.

21 марта депутат Госдумы Александр Якубовский написал в Telegram, что выступление Ирины Хакамады в Иркутске не состоится. По словам депутата, он «в соцсетях и через электронную приемную» получил обращения от родственников мобилизованных о мероприятии с участием Ирины Хакамады.

«Люди выступили категорически против него в связи с её хамскими высказываниями. Их возмущение совершенно справедливо, поэтому решил разобраться и связался с собственниками Сибэкспоцентра, где планировалось проведение мероприятия»,— сообщил депутат.

В интервью с госпожой Хакамадой, опубликованном 13 февраля, на вопрос, есть ли среди ее знакомых мобилизованные, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты». После этого, по данным Telegram-канал SHOT, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину поступило обращение с просьбой провести в отношении Ирины Хакамады проверку и запретить ее мастер-классы в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иркутске и Владивостоке.

Ранее было отменено мероприятие с участием Ирины Хакамады в Воронеже, запланированное на 8 марта.

Анастасия Ларина