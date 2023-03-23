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Коммерсантъ FM
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Адыгея направила 130 млн руб. на восстановление Геническа Херсонской области

В 2022 году Адыгея направила на восстановление Генического района Херсонской области 130 млн руб. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Адыгея взяла шефство над Геническим районом в июле 2022 года.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Будем и дальше оказывать содействие. Сделаем все необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорей вошла в нормальное русло. Держу все эти вопросы под личным контролем»,— сообщил господин Кумпилов на заседании госсовета республики, представляя отчет о работе правительства за 2022 год.

В прошлом году из бюджета Бурятии было потрачено 380 млн руб. на оказание помощи подшефному району ДНР. В конце 2022 года из резервного фонда Воронежской области выделили 3 млрд руб. на «поддержку регионом специальной военной операции», в том числе для помощи подшефным районам ЛНР.

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