Фельдшера из Хакасии осудили на три года условно за фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое (республика Хакасия) и жителя города Черногорска (республика Хакасия) суд признал виновными во взяточничестве за внесение ложных сведений о вакцинации от коронавируса, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подсудимые проходили обвиняемыми по двум статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Согласно информации следствия, жительница села Зеленое, работая фельдшером, в период с июня по октябрь 2021 года она получала через своего знакомого деньги от граждан, которые не хотели прививаться. Сумма взяток составила 46 тыс руб. Фельдшер вносила фиктивные сведения в ЕГИСЗ о вакцинации. На основании внесенных данных системой автоматически были сформированы сертификаты о вакцинации. Сумма взяток посреднику составила 51 тыс руб.

Суд приговорил фельдшера и посредника к трем годам лишения свободы условно.

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Сергей Балин