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Коммерсантъ FM
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В марте в России испытают быстровозводимый бункер-укрытие для Росгвардии

Испытания быстровозмодивого бункера-укрытия для Росгвардии пройдут в марте, сообщил ТАСС сообщил генеральный директор компании «Энергоинновация» Евгений Цирульников. Впоследствии это укрытие планируют использовать в военной операции на Украине.

«Мы разработали быстровозводимые бункеры-укрытия для личного состава, которые позволят защитить наших военнослужащих от основных поражающих средств, прежде всего осколков, и рассредоточить людей, чтобы они не скапливались в одном месте, а жили в бункерах по 8-10 человек и были хорошо защищены, а также создать военнослужащим более-менее комфортные условия нахождения в зоне боевых действий»,— сообщил Евгений Цирульников.

Быстровозводимое укрытие представляет собой железный усиленный контейнер весом более 6 тонн, который закапывается в землю — в нем есть все необходимые условия для жизни бойцов. «Укрытие монтируется в опорный пункт, в окопы, бойцы там живут, а в случае тревоги имеют быстрый доступ к окопам. Также бункер-укрытие можно использовать на блок-постах»,— рассказал гсоподин Цирульников.

В марте опытный образец укрытия пройдет испытания, а доставить первый бункер в зону боевых действий на Украине планируют в первой декаде апреля. По словам Евгения Цирульникова, особенно эта тема стала актуальной «после случаев массовых поражений» мест скопления российских военных, как в ночь на 1 января в Макеевке, когда, по официальным данным, погибли 89 военнослужащих.

Анастасия Ларина

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