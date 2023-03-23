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Пожар в доходном доме XIX века Челышева в Самаре локализован

Пожар в доходном доме купца Челышева, одном из самых известных памятников архитектуры и исторических зданий Самары, локализован на площади 1,4 тыс. метров. Возгорание началось поздно вечером 22 марта.

Пожар в доме по адресу Красноармейкая улица, 60 начался около 21:00 мск. Из здания эвакуировали 60 человек. Огонь охватил третий этаж, чердак и крышу. В тушении участвовали около 160 человек и 54 единиц техники.

Доходный дом построен в 1899 году, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В здании уже случался пожар — в марте 2022 года — тогда в результате ЧП полностью выгорели пять квартир.

Анастасия Ларина

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