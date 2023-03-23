«Пари Нижнему Новгороду» присудили техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Пари Нижнему Новгороду» техническое поражение в матче Российской премьер-лиги с московским «Торпедо» из-за участия в игре дисквалифицированного футболиста Ярослава Михайлова, заявил глава КДК Артур Григорьянц.

«Торпедо» в воскресенье на выезде сыграло вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1 в матче 20-го тура чемпионата России. У нижегородцев в стартовом составе вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать в игре из-за перебора желтых карточек. Он был заменен на 70-й минуте.

«Мы получили протест от "Торпедо" на результат матча. Приняли решение удовлетворить его. Команде "Нижний Новгород" присуждено поражение со счетом 0:3. Санкция Михайлова считается реализованной, наказание он отбыл»,— сказал господин Григорьянц журналистам.

Санкции КДК РФС не повлияли на положение команд в турнирной таблице. «Торпедо» с 10 очками по-прежнему занимает последнее, 16-е место, «Нижний Новгород» с 19 — 13-е.

«РИА Новости»