На Украине заявили о переориентировании ВС РФ ударов на склады с горючим

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска переориентировали направления ракетных ударов. По его словам, энергетические объекты страны останутся мишенью, но основными целями Вооруженных сил РФ могут стать военные объекты, концентрация войск, система логистики группировок ВСУ и базы горюче-смазочных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / AFP Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / AFP

«Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации»,— сказал господин Скибицкий в интервью «РБК-Украина».

По мнению представителя ГУР, удары по нефтебазам подтверждают намерение российских войск уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы ВСУ для успешного ведения боев. Среди целей ударов ВС РФ останутся прежде всего объекты экономической инфраструктуры, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, заявил господин Скибицкий.

Он не исключает, что Россия может нанести ракетные удары и по гидротехническим и очистным сооружениям Украины. По его словам, РФ постоянно ведет разведку таких объектов, а также мостов через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставок вооружений и военной техники, идущей с Запада.

Замглавы ГУР также отметил, что России не удалось разрушить украинскую энергосистему за зиму. «Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств»,— подчеркнул господин Скибицкий. Он считает, что по этой причине ВС РФ и переориентируют цели своих ударов.

Россия наносит массовые удары по критической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Ранее сегодня, 22 марта, украинские СМИ сообщали об ударах по училищу в Ржищеве Киевской области, а также по жилому дому в контролируемой Украиной части Запорожской области. Сообщалось также о прилетах по территории Одессы и Житомира. В Минобороны РФ заявили, что уничтожили склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины в Запорожье, а также поразили аэродром «Школьный» в Одессе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов