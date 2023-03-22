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В Самарской области второй день подряд фиксируют температурные рекорды

В среду, 22 марта, на десяти метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в Сызрани, где температура воздуха достигла +12,8°С. Это на 3,2°С выше рекорда 2007 года. В Новодевичьем Шигонского района воздух прогрелся до +12,3°С, что на 4,5°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Тольятти, Серноводске (Сергиевский район), Большой Глушице, Авангарде (Нефтегорский район), Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах и на метеостанции Аглос (Волжский район).

В Самарской области погодные рекорды зафиксированы второй день подряд и четвертый раз за март.

Андрей Сазонов

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