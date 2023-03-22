В Самаской области зафиксировали температурные рекорды

Во вторник, 21 марта, на десяти метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего было в Безенчуке, где температура воздуха достигла +13,5°С. В Тольятти воздух прогрелся до +12,7°С, что на 3,3°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Самаре, Серноводске (Сергиевский район), Новодевичьем (Шигонский район), Авангарде (Нефтегорский район), Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах и на метеостанции Аглос (Волжский район).

В Самарской области третий раз в марте зафиксированы погодные рекорды. Предыдущие рекорды для этого дня держались в регионе с 1990 года.

Андрей Сазонов