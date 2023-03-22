Задолженность попала под сокращение

Уфимскому ООО «Складской комплекс «Сигма»» вновь не удалось отбиться от претензий предпринимателя Анны Андреевой. Арбитражный суд Москвы, повторно рассмотрев иск госпожи Андреевой, обязал «Сигму» выплатить ей 211,5 млн руб. — на 2 млн руб. меньше, чем в 2021 году. В эту сумму суд оценил задолженность компании за выполнение дополнительных работ при строительстве логистического комплекса в Уфе. В «Сигме» заявили о намерении подать апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С компании Марата Ахметшина взыскали более 210 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ С компании Марата Ахметшина взыскали более 210 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы вновь удовлетворил исковые требования предпринимателя из Санкт-Петербурга Анны Андреевой к «Складскому комплексу „Сигма“» (принадлежит предпринимателям Марату Ахметшину, Марату Фаттахову, Артуру Хазигалееву и Александру Самонову). По решению суда компания должна выплатить истцу 211,5 млн руб. в качестве задолженности за строительство логистического комплекса на Гвардейской улице в Уфе. В 105,7 млн руб. оценена стоимость дополнительных работ, которые не оплатила «Сигма», примерно в аналогичную сумму истец рассчитал величину пени.

В январе 2019 года госпожа Андреева выкупила задолженность у генподрядчика строительства объекта — ООО «А плюс девелопмент» (через ряд ООО принадлежит Максиму Ташлыкову, в апреле 2021 года в компании введена процедура наблюдения). В декабре 2016 года «А плюс девелопмент» заключил с «Сигмой» договор генподряда, по условиям которого должен был построить одноименный комплекс ориентировочной площадью 26,4 тыс. кв. м. Стоимость контракта составляла 628,2 млн руб. В октябре 2017 года объект был введен в эксплуатацию.

В декабре 2021 года, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования. Представитель «Сигмы» тщетно настаивал, что спорные работы выполняли третьи лица, нанятые компанией. Ответчика обязали выплатить 213 млн руб. В марте 2022 года с выводами суда первой инстанции согласилась апелляция. Арбитражный суд Московского округа в сентябре того же года отменил решения и вернул дело на новое рассмотрение. Кассация, в частности, обратила внимание, что суды неверно рассчитали сумму взыскания.

В октябре арбитражный суд Москвы приступил к повторному рассмотрению иска.

Удовлетворяя иск, суд констатировал, что в 2017 году стороны подписали соглашение о выполнении дополнительных работ на объекте, которые не были учтены в проектной документации. В том же году «Сигма» подписала акт приемки объекта. Фактическая стоимость дополнительных работ, не предусмотренных первоначальной редакцией договора генподряда, отмечено в постановлении суда, составила 125,9 млн руб. Общая стоимость работ равнялась 718,2 млн руб., из которых «Сигма» выплатила 612,4 млн руб.

Снижая сумму взыскания в 213 млн руб. до 211,5 млн руб., суд уменьшил величину пени и неустойки.

Генеральный директор «Складского комплекса «Сигма»» Максим Маргиев сообщил «Ъ-Уфа», что компания намерена подать апелляционную жалобу. «Суд кассационной инстанции ранее отменил решение судьи Романова, указал на ошибки в его решении и направил на навое рассмотрение. Судья Романов проигнорировал решение вышестоящего суда и повторил свое решение»,— отметил он.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что вероятность отмены или изменения судебного акта минимальна. «Кассационный суд, направляя спор на новое рассмотрение, прямо указал, что он соглашается с выводами судов о признании ответчиком необходимости факта выполнения дополнительных работ и возможности увеличения цены договора. Эта позиция для суда первой инстанции фактически обязательна»,— отметил он.

Директор юридического департамента, партнер «Центра по работе с проблемными активами» Константин Богородицкий полагает, что в перспективе суды могут снизить размер неустойки.

Булат Баширов, Карина Мамаева