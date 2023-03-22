«Золотой теленок» скинул миллионы

В Лабинском районе Краснодарского края имущественный комплекс банкрота ООО «Животноводческий комплекс "Золотой теленок"» продали с шестых торгов по сниженной в восемь раз цене — 22 млн руб. Единым лотом реализовали участок площадью 13 га со свинарниками, молочным цехом и другими строениями. Победителем торгов стал торговец мясом из Апшеронска — Владимир Солдатов. Эксперты говорят, что, если оценивать сделку с точки зрения земельного актива,— цена вполне реальна, но заявлять о планах покупателя возродить свиноферму — преждевременно.



Эксперты считают, что стоимость приобретения животноводческого комплекса адекватна цене земельного участка под ним

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Животноводческий комплекс "Золотой теленок"» Кирилл Безбородов объявил о результатах торгов по продаже имущества банкрота в Лабинске. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущественный комплекс агропредприятия был реализован за 22 млн руб., в восемь раз ниже начальной цены (в 2019 году имущество пытались реализовать за 185 млн руб.). Лот включает земельный участок площадью чуть более 13 га, а также расположенные на нем несколько свинарников, молочный цех, крематорий, различное оборудование и пр. Победителем торгов признан предприниматель Владимир Солдатов.

Господин Безбородов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Кубань» уточнил, что на ферме отсутствует поголовье свиней, имущество находится в удовлетворительном состоянии и оно пригодно для использования по назначению. Однако о дальнейших планах покупателя конкурсному управляющему ничего неизвестно.

Согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», Владимир Солдатов является руководителем и соучредителем (20% доли в УК) ООО «Океан». Общество зарегистрировано в Апшеронске в 2007 году и специализируется на розничной торговле мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах. Убыток компании по итогам 2021 года составил 635 тыс. руб. ООО ЖК «Золотой теленок» зарегистрировано в Лабинске в 2000 году, основной вид деятельности — разведение свиней. Учредителем является Лусине Гарибян. Выручка предприятия в 2021 году составила 160 млн руб., чистая прибыль — 3,5 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «ЖК "Золотой теленок"» признано банкротом в 2018 году решением Арбитражного суда Краснодарского края. Инициатором банкротства выступило АО «Россельхозбанк (РСХБ)». Задолженность «Золотого теленка» перед банком образовалась в период с 2007 по 2011 годы, когда компания реализовывала проект строительства мегафермы по разведению свиней на 25 тыс. голов с последующим расширением производства до 60 тыс. голов. Кредиты РСХБ в сумме от 20 до 100 млн руб. с процентной ставкой от 10 до 16% выдавались инвестору под залог оборудования мегафермы и поголовья животных. Поставку польского оборудования для свинокомплекса обеспечивал «Росагролизинг». Строительство объекта несколько раз приостанавливалось из-за недостатка финансирования, в 2012 году инвестор объявил, что отказывается от второй очереди проекта.

В 2013 году Россельхозбанк обратился в суд за взысканием задолженности по кредитам ЖК «Золотой теленок», а также аффилированных структур: ООО «Южный животноводческий комплекс», «Животноводческий комплекс "Возрождение"» и «СПП "Дары Кубани"». В ходе судебных споров были достигнуты мировые соглашения, но эти обязательства не выполнили.

Связаться с бизнесменом Владимиром Солдатовым по указанным в открытом доступе контактам не удалось.

Опрошенные «Ъ-Кубань» агроэксперты затруднились оценить сделку и предугадать планы нового собственника. На вопрос, можно ли надеяться на возрождение свинофермы, учитывая нынешнее положение свиноводства на Кубани, эксперты не ответили.

В 2019 году гендиректор консалтинговой компании «Советник» Максим Орешин, комментируя первые торги банкрота, говорил «Кубань», что свиноводство в крае было достаточно хорошо развито до истории с АЧС, но в итоге на рынке остались только крупные игроки. Аналитик называл цену имущества в 185 млн руб. адекватной и предполагал, что актив заинтересует агрокомплекс им. Ткачева. Однако торги пять раз были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.

Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько говорит, что если оценивать сделку с точки зрения стоимости земельного участка, то цена в 22 млн руб. вполне допустима, учитывая тенденцию последнего времени — банкротные активы реализуют с большим дисконтом из-за снижения бизнес-активности.

Наталья Решетняк

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