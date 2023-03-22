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Коммерсантъ FM
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Турция разливает шампанское

С чем связан повышенный спрос на игристое вино со стороны республики

За последний год Турция нарастила экспорт шампанского в Россию втрое, пишет Bloomberg. Это совпало с возросшими на 120% закупками Анкарой игристого вина из Франции. Агентство делает вывод, что эти объемы переправляются в РФ. Однако в профессиональном сообществе не видят такой логистической цепочки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никаких санкционных запретов на поставку в Россию шампанского нет. Можно ввозить все, что не дороже $300 за бутылку. А европейские производители за прошлый год не сократили, а, напротив, нарастили ввоз своих напитков в РФ, заверил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «В начале года вышла статистика, согласно которой в Россию из Европы игристых вин в прошлом году поставлено больше, чем в 2021-м.

Был некоторый провал, определенный шок примерно в апреле-мае, может быть, частично в июне, а потом они шарахнули продукции в полтора раза больше, чем обычно. И по итогам года получился плюс. Другое дело, что конкретные бренды наподобие Dom Perignon, "Вдова Клико", Cristal присутствуют в параллельном импорте, но он пошел фактически только с конца 2022 года, в начале 2023-го. У нас было достаточно запасов. Эта продукция поступала по инерции, но потом перестала. При этом в целом шампанского завезли не меньше».

Как импортеры алкоголя из РФ потеснили глобальных

Bloomberg пишет, что раньше Россия была на 13-м месте среди мировых импортеров шампанского. Но за год страна потеряла 80% поставок, и сейчас она на 38-м месте. Если считать в бутылках, то почти 2,5 млн сократились до 400 тыс. Российские экспортеры уточняют: поменялась лишь структура закупок. Появились новые партнеры, но они отправляют шампанское так же напрямую из Франции, не завозя товар в Турцию, говорит исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Большинство домов продолжает сотрудничать. По сути, нет только крупных хозяйств, брендов, зато есть много маленьких, которые по-прежнему работают, и шампанское в России как было, так и есть. Более того, ассортимент даже увеличился. Например, у нас из четырех поставщиков, которые были в 2021 году, в 2023-м продолжают работать трое. Также мы начали сотрудничать еще с тремя.

Тут есть тренд, который не зависит от политической ситуации: спрос переходит на маленьких производителей.

Те, которые ранее выращивали виноград и продавали его крупным домам, теперь начинают делать продукцию сами. Таких все больше, и они гораздо интереснее, поскольку дают разнообразие стилей».

Каким образом производители спиртного ищут новые ниши

Турция действительно в прошлом голу стала покупать французского шампанского больше, чем в 2021-м. Но эксперты связывают это с окончанием пандемии и возобновлением активного туризма. Отели просто пополняют свои бары. Примерно то же происходит и в Арабских Эмиратах. Bloomberg заметил, что страна получила от виноделов Франции около 2 млн бутылок игристого. Это на 75% больше, чем год назад.

Однако объясняется это смягчением местного законодательства. С начала 2023-го власти Эмиратов разрешили довольно свободно употреблять спиртное. До сих пор распитие алкоголя в публичном месте, да еще и мусульманином, считалось уголовным преступлением. А учитывая, что за прошлый год в арабскую страну переехали тысячи состоятельных россиян, понятно, что и спрос на шампанское вырос, говорят аналитики рынка.

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Светлана Белова

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