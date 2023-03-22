Глава Севастополя опроверг сведения о раненых военных при атаке беспилотника

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг данные о раненных военных, которые получили травмы при атаке беспилотников 22 марта. Об этом глава города сообщил в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В соцсетях распространились сведения о том, что трое военных получили ранения при атаке дронов на военные объекты полуострова. При этом по официальным данным

от взрывов уничтоженных морских беспилотников в Севастополе в зданиях на улице Ленина,2, повыбивало стекла. Люди не пострадали.

«Это такая особая технология - выдавать полный бред и вранье под прикрытием соуса из “правды”. Все просчитано по принципам психологии восприятия»,— прокомментировал ситуацию господин Развожаев.

Ранее три беспилотных летательных аппарата сбили в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о незначительных повреждениях двух жилых домов, магазина и техникума в Джанкое. Девушек, сбивших два БПЛА представили к государственной награде.

Анастасия Донскова

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