В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В крымском Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил мэр Игорь Ивин. Он подчеркнул, что в городе уже подсчитывают ущерб, причиненный БПЛА.

«Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда»,— отметил Игорь Ивин.

Поздно вечером 21 марта в районе Джанкоя ПВО сбили беспилотники. В результате один человек получил ранения, повредилось несколько объектов и электросети. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. Они были нацелены на гражданские объекты. СКР расследует обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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