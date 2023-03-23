Пермяки начали покупать автомобили нового китайского премиум-бренда Voyah

В феврале текущего года в Пермском крае было поставлено на учет два новых автомобиля Voyah. Информация об этом содержится в отчете информационного агентства «Автомаркетолог», представленного «Ъ-Прикамье» компанией VERRA. Ранее машины этого бренда в Прикамье не регистрировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Voyah — премиальный суббренд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation. Бренд был официально запущен в 2020 году. В настоящий момент в его линейке три автомобиля: кроссовер Voyah Free, гибридный минивэн Voyah Dream и седан Voyah Zhuiguang. На российский рынок Voyah зашел в конце прошлого года. По информации на сайте официального дистрибутора бренда в РФ ООО «Моторинвест», на данный момент в стране работают 18 дилеров марки, в Перми ее официального дилера сейчас нет. В России пока представлены только модели Free и Dream, начало продаж Zhuiguang ожидается весной.