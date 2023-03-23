Производитель велосипедов «Кама» получил убыток из-за нарушения логистических цепочек

Пермское ООО «Форвард», управляющее одноименным предприятием по производству велосипедов, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за отчетный период составила 2,9 млрд руб. (годом ранее — 3,2 млрд руб.). Впервые за последние годы общество продемонстрировало убыток в размере 205,4 млн руб. В 2021 году «Форвард», напротив, показал более чем двукратный рост чистой прибыли по сравнению с 2020-м — с 98,3 до 252,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В компании пояснили, что отрицательный финансовый результат в 2022 году обусловлен нарушением многолетних цепочек поставок материалов и комплектующих, из-за чего завод поставил готовые велосипеды дилерам позже планируемых дат.

«Велоотрасль — сезонный бизнес, и любое смещение сроков несет под собой риски не попасть в динамику и спрос рынка, что и произошло. Мы не просто где-то заказываем продукцию, а везем материалы и комплектующие со всего мира, впоследствии осуществляем производство и сборку по спецификациям, что тоже отнимает время. Как итог прошлого года — мы обеспечили рынок позже начала спроса и с перетекающими остатками вышли в следующий сезон, скорректировав бизнес-план 2023 года»,— рассказали в «Форварде».

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта». Единственным учредителем ООО является его генеральный директор Олег Корякин. В настоящий момент предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В этом году «Форвард» возобновил выпуск велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы. Также компания заявляла о планах начать производство велосипедов под советскими брендами «Урал» и «Турист».