Швейцарские агенты требуют защиты

Международная федерация футбола (FIFA) может столкнуться с трудностями по внедрению новых правил работы футбольных агентов. Группа швейцарских агентов обратилась в Комиссию по конкуренции Швейцарии с требованием вмешаться и приостановить вступление нового регламента в силу. Готовятся вступить в тяжбу с FIFA и в других странах. А Ассоциация профессиональных футбольных агентов готова вынести дело на рассмотрение Спортивного арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Группа швейцарских футбольных агентов подала в Комиссию по конкуренции Швейцарии жалобу на действия Международной федерации футбола. FIFA, как отметил адвокат группы заявителей Фабио Бабеи, злоупотребляет своим доминирующим положением. Агенты просят Комиссию по конкуренции срочно вмешаться и приостановить реализацию реформы их работы.

Новые правила работы футбольных агентов частично вступили в силу в январе, в полном объеме они должны заработать с 1 октября этого года.

Переходный период понадобился, чтобы дать агентам время выполнить одно из требований нового регламента: обзавестись лицензией FIFA. Для ее получения придется сдавать письменный экзамен.

Ключевые пункты реформы касаются денег. Ранее правила не регламентировали размер агентских комиссионных. Теперь же вводятся ограничения. Если годовая зарплата футболиста не превышает $200 тыс., то ежегодное агентское вознаграждение не может быть больше 5% от этой суммы. Если доходы игрока выше $200 тыс., то размер комиссии уменьшается до 3%. Новый регламент также ограничивает практику двойного, а то и тройного представительства (случаи, когда один агент представлял и оба договаривающихся клуба, и самого футболиста). Исключение сделано только для команды, покупающей футболиста. В этом случае один агент может представлять и клуб-покупатель, и игрока. Агентское вознаграждение в такой ситуации не может превышать 10% дохода игрока, если он не превышает $200 тыс. в год, и 6% — при доходе более $200 тыс. А в наиболее выгодном положении оказываются агенты, представляющие клуб-продавец. Они могут получить до 10% от трансферной стоимости игрока.

Не менее важным пунктом реформы является требование обеспечения прозрачности сделок. Так, расчеты должны идти через клиринговую палату FIFA. Ее работа призвана сделать трансферный рынок более прозрачным, а также обеспечить клубам гарантированное получение причитающихся им платежей за воспитание футболистов (обычно в роли «воспитателей» выступают небольшие клубы). По правилам им должны отчислять 5% при трансфере футболиста (деньги получают все команды, за которые он выступал с 12 до 23 лет, а их доли зависят от срока, который игрок провел у них). Но агенты не горят желанием раскрывать размеры своих заработков, а потому выступают против этого правила особенно горячо.

Многие агенты, полагает адвокат Бабеи, в случае если реформа не будет остановлена, будут вынуждены уйти из бизнеса. Он указал на то, что в центре внимания общественности оказывается информация по агентским вознаграждениям при трансферах топовых футболистов, но доходы абсолютного большинства агентов довольно скромные.

«Чаще всего мои доверители представляют игроков из второго и третьего по силе швейцарских дивизионов, которые стоят совсем недорого»,— отметил юрист. По его мнению, жесткое ограничение комиссионных агентов в такой ситуации просто сделает их бизнес нерентабельным. И нужно сказать, что мнение адвоката Бабеи не противоречит данным самой FIFA, сообщавшей, что в 2022 году агенты по всему миру получили $622,8 млн комиссионных. Однако из них 96,2% пришлось на сделки с участием европейских клубов. Из этого европейского объема 80,9% было обеспечено за счет команд всего из шести стран — Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и Португалии.

Отметим, что против реформы агентской работы выступает не только упомянутая группа швейцарцев. Похожий процесс идет в Германии, где агенты обратились в Немецкий футбольный союз с требованием вмешаться. А Ассоциация профессиональных футбольных агентов вообще заявила, что будет добиваться отмены реформы в Спортивном арбитражном суде.

Александр Петров