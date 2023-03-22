Екатеринбурженке выплатят 1 млн рублей за смерть отца на производстве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о компенсации морального ущерба дочери, чей отец в 2020 году погиб на производстве. ЧП произошло на предприятии из-за падения монтажной вышки при проведении работ, связанных с металлообработкой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время судебного заседания прокурор заявила, что на производстве и в действиях работодателя были выявлены нарушения в сфере охраны труда. Так, сотрудник был допущен к работе без прохождения инструктажей по безопасности. Суд постановил выплатить дочери погибшего 1 млн руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, с 2023 года размер страховой выплаты семьям погибших от несчастного случая на производстве или умерших от полученного профессионального заболевания вырастет вдвое и составит 2 млн руб.

Полина Хабарова

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