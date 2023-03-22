Памятник Шаляпину может появиться в Петербурге

В комитете по градостроительству и архитектуре обсуждают возможность установки памятника оперному певцу Федору Шаляпину. Об этом 22 марта пишет «ЗАКС.Ру».

«В 2017 году Федор Иванович был включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с Санкт-Петербургом и память о которых не увековечена в городе через установку произведений монументального искусства»,— отметили в рабочей группе комитета.

Возможность установки монумента обсуждается в рамках 150-летия со дня рождения артиста. Согласно планам комитета, памятник планируют поставить в Александровском парке. На встрече с КГА также присутствовали директор Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак и худрук театра Фабио Мастранджело.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что перед закрытием на ремонт петербургский театр «Мюзик-холл» переименовали в Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.

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