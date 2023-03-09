Петербургский «Мюзик-холл» переименовали в Музыкальный театр имени Шаляпина

Театр «Мюзик-холл» в Петербурге сменил название на Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

«Буквально на днях театр закроется на масштабную реконструкцию и через три года предстанет в обновлённом виде. Но изменятся не только зал и сцена, но и имя. Это будет Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Фёдора Ивановича Шаляпина»,— цитирует слова вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского «78».

После официального открытия состоялся показ постановки Мариинского театра «Борис Годунов» на большой сцене бывшего «Мюзик-холла». Опера прозвучала под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Событие приурочено к 150-летию Федора Шаляпина, который исполнял роль Бориса Годунова в одноименной постановке.

10 марта на сцене «Мюзик-холла» состоится прощальный концерт перед закрытием театра на трехлетнюю реконструкцию.

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