Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главного тренера «Урала» Гончаренко дисквалифицировали на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за нецензурную брать в адрес судьи, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Арбитр Алексей Амелин удалил господина Гончаренко с поля в компенсированное время матча 20-го тура РПЛ «Урал»—«Динамо». «У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один матч условный стал реальным, и добавилось еще два»,— указал господин Григорьянц.

По результатам матча, в ходе которого произошел инцидент, екатеринбуржцы уступили «Динамо» со счетом 0:1 — это поражение стало для команды Виктора Гончаренко первым за 17 матчей. «Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку»,— комментировал главный тренер по окончании матча (цитата по «Матч ТВ»).

В результате дисквалификации господин Гончаренко пропустит игры своей команды против санкт-петербургского «Зенита», грозненского «Ахмата» и столичного ЦСКА.

В сентябре 2021 года Виктора Гончаренко (в том сезоне он работал в «Краснодаре») дисквалифицировали на три матча (два — реально, один — условно) за оскорбление официального представителя РФС. Такую же дисквалификацию господин Гончаренко, будучи главным тренером ЦСКА, получил в ноябре 2019 года за перепалку с арбитрами в перерыве матча против «Сочи».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...