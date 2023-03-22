Главного тренера «Урала» Гончаренко дисквалифицировали на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за нецензурную брать в адрес судьи, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Арбитр Алексей Амелин удалил господина Гончаренко с поля в компенсированное время матча 20-го тура РПЛ «Урал»—«Динамо». «У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один матч условный стал реальным, и добавилось еще два»,— указал господин Григорьянц.

По результатам матча, в ходе которого произошел инцидент, екатеринбуржцы уступили «Динамо» со счетом 0:1 — это поражение стало для команды Виктора Гончаренко первым за 17 матчей. «Красная карточка? На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку»,— комментировал главный тренер по окончании матча (цитата по «Матч ТВ»).

В результате дисквалификации господин Гончаренко пропустит игры своей команды против санкт-петербургского «Зенита», грозненского «Ахмата» и столичного ЦСКА.

В сентябре 2021 года Виктора Гончаренко (в том сезоне он работал в «Краснодаре») дисквалифицировали на три матча (два — реально, один — условно) за оскорбление официального представителя РФС. Такую же дисквалификацию господин Гончаренко, будучи главным тренером ЦСКА, получил в ноябре 2019 года за перепалку с арбитрами в перерыве матча против «Сочи».

Григорий Лейба