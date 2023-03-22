В Новороссийске при пожаре в строящемся здании эвакуировали 35 человек

В Новороссийске при пожаре в строящемся здании на улице Мира эвакуировали 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 15:56. Прибывшие на место пожарные установили, что на территории объекта загорелись контейнеры с мусором. Огонь распространился на площади 50 кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 16:21.

К тушению возгорания привлекли девять человек и три единицы техники. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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