И.о. ректора Белгородского госуниверситета назначена референт губернатора Евгения Карловская

Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко по видеосвязи представил коллективу Белгородского госуниверситета (БелГУ) и.о. ректора. Как и предполагал «Ъ-Черноземье», эту должность заняла референт губернатора Вячеслава Гладкова Евгения Карловская.

Ранее госпожа Карловская была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета. По словам господина Кучеренко, она является участницей «всех программ подготовки кадров», «входит в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования, имеет степень доктора наук в звании доцента». «Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнерами, студентами и с коллективом университета»,— сказала сама госпожа Карловская.

Бывший ректор Олег Полухин был награжден ведомственной наградой за безупречную работу, сообщили в вузе.

Он официально покинул должность вчера. Кадровое изменение в БелГУ, вероятно, стало неожиданным: на сайте вуза накануне опубликовали повестку ученого совета на 27 марта, господин Полухин на нем в привычном статусе ректора должен был вручать подчиненным дипломы.

Господин Полухин в 2000-2012 годах руководил аппаратом бессменного губернатора Евгения Савченко и был его первым замом. Ему 67 лет, в 2023 году у руководителя истекал очередной ректорский срок, а предельный возраст для этой должности — 65 лет, в исключительных случаях — 70. Именно такое исключение в 2020-м было сделано для 65-летнего ректора.

Подробнее о прощании Олега Полухина с БелГУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин