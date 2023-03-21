Олег Полухин подтвердил уход с поста ректора БелГУ и попросил прощения

Возглавлявший с 2012 года Белгородский национальный исследовательский университет (БелГУ, участник статусной федеральной программы «Приоритет 2030») Олег Полухин подтвердил уход с поста ректора вуза. Сегодня был его последний день. На сайте БелГУ опубликовано эмоциональное заявление бывшего руководителя, начинающееся со слов «спасибо и простите».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В силу сложившихся обстоятельств у нас нет возможности встретиться eyes to eyes (глаза в глаза) и сказать что-то друг другу на прощание Да я и не хочу с вами прощаться! И если "Господу" будет угодно, в меру своих сил и способностей готов в новом качестве служить университету»,— объявил господин Полухин (здесь и далее авторское написание сохранено.— «Ъ-Черноземье»).

«Знаю, что «всё имеет своё начало и всё имеет свой конец». Часто, особенно в последнее «фестивальное» время, задумывался о том, что надо будет сказать людям, оставляя свой пост. Через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два. Их я и вынес в заголовок,— заключил экс-ректор— "Тебе одной меня судить" — как поется в песне моей комсомольской юности. Передо мной очередная чистая страница моей жизни»

Господин Полухин в 2000-2012 годах руководил аппаратом бессменного губернатора Евгения Савченко и был его первым замом. Ему 67 лет, в 2023 году у руководителя истекал очередной ректорский срок, а предельный возраст для этой должности — 65 лет, в исключительных случаях — 70. Именно такое исключение в 2020-м было сделано для 65-летнего ректора. Кадровое изменение в БелГУ, вероятно, стало неожиданным. На сайте вуза накануне опубликовали повестку ученого совета на 27 марта, господин Полухин на нем в привычном статусе ректора должен был вручать подчиненным дипломы. Один из пунктов повестки — обсуждение процедуры выборов главы вуза.

Местные СМИ и telegram-каналы в понедельник называли в качестве возможной преемницы господина Полухина референта нынешнего главы региона Вячеслава Гладкова Евгению Карловскую. Она получила должность в регионе в конце 2022 года, ранее работала проректором Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

Госпожа Карловская в беседе с «Ъ-Черноземье» не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения о своем возможном назначении. «Я не являюсь человеком, который принимает такие решения. В моей жизни каких только не было сюрпризов. Абсолютно спокойно отношусь к слухам»,— сказала чиновница, переадресовав вопросы «Ъ-Черноземье» в Минобрнауки. Ведомство пока не публиковало каких-либо документов о кадровых изменениях в БелГУ.

В начале недели вместе стало известно о резком изменении социального статуса сразу трех высокопоставленных членов команды сенатора Евгения Савченко — вместе с господином Полухиным. Экс-мэра промышленного центра региона Старого Оскола Александра Сергиенко задержала ФСБ по обвинению в многолетних эпизодах коррупции. Бывший вице-губернатор по внутренней политике Валерий Сергачев в суде объявил, что стал отшельником и посвятил себя молитвам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Вот и вся белгородская рать»

Сергей Калашников

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