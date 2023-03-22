Застройщик предложил назвать район на левом берегу Дона «Новым Ростовом»

О планах наименования возводимого района на левом берегу Дона сообщил в ходе заседания правительства Ростовской области губернатор Василий Голубев.

«На Левобережье строится микрорайон сейчас. Застройщик провел мониторинг среди людей и предложил назвать это район "Новый Ростов". "Новый Ростов" — это то, что должно быть в любом новом месте при строительстве объектов», — пояснил глава региона.

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что компании «Проект-21» и «Самолет-Регионы» предложили администрации Ростова-на-Дону планы освоения левобережной части города на площади 219,7 га. По расчетам застройщика жить в новом районе смогут 35,5 тыс. жителей.

Анастасия Назарова