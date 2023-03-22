На расчистку русел рек на Кубани направили 150 млн рублей

Кубань получила 150 млн руб. на расчистку русел рек в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Уже согласовали 30 разрешений на расчистку 75 километров русел. Главы городов и районов должны еще активнее вести работу в этом направлении»,— говорится в сообщении.

В текущем году средства направят на расчистку двух русел в Сочи, двух в Туапсинском районе и одного в Отрадненском муниципалитете. Работы проведут в Горячем Ключе. Готовится проектная документация по расчистке еще пяти рек в 2023 году.

На самых опасных участках рек установлены 195 датчиков, которые отслеживают уровень воды в водоемах в автоматическом режиме. Вовремя полученные сигналы о критических значениях позволяют вовремя принять необходимые меры безопасности, оповестить население и провести эвакуацию в случае необходимости.

В 2022 году в крае расчистили 9,8 км русел рек в трех районах.

Анастасия Донскова

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