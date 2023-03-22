ПСБ получил награду за вклад в развитие HR-рынка. Банк стал лауреатом премии в рамках 23-й международной выставки HR EXPO PRO, где представил результаты крупнейших проектов в области обучения и развития персонала. Высокую оценку жюри получили Школа цифровых ролей ПСБ, где банк готовит специалистов с учетом вызовов цифровой трансформации, «Спикерский клуб» — масштабный проект в области публичных коммуникаций и корпоративной культуры и программа развития руководителей «Горизонты лидера».

Около 12 млрд руб. инвестируют в реализацию проекта по развитию нового индустриального парка «PNK парк М4» в Ленинском округе Московской области, сообщили в правительстве региона. Объект находится на съезде с МКАД на скоростную трассу М4. Это первый в Подмосковье индустриальный парк с трехэтажным корпусом для размещения производственно-складских объектов.

Затраты Сбербанка на благотворительность по итогам прошлого года составили 6,8 млрд руб., что на 6% меньше показателя годом ранее. Больше всего средств было направлено на поддержку деятельности организаций, помогающих ветеранам и людям с инвалидностью.