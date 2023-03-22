Мошенники звонят дважды

Мошенники начали вербовать своих жертв. О новой схеме рассказали в банке ВТБ. Люди, которые уже сталкивались со злоумышленниками, становятся так называемыми дропперами — их используют для обналичивания похищенных денег. По данным РБК, мошенники звонят человеку, представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают сотрудничество, обещая регулярный доход. Ему нужно якобы спасти деньги, которые пытаются похитить. Средства переводятся на счет дроппера, затем он должен их снять и передать злоумышленникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает такую схему неэффективной: «Не думаю, что она просуществует долго. Сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и совершать такие действия, как и привлекать гражданских лиц при проведении контрольных мероприятий и самой оперативно-розыскной деятельности. Как только это поймут, деньги массово начнут снимать граждане, которые их получили, и схема заглохнет сама по себе.

Для ее реализации обычно собирают каких-то маргиналов, чаще всего используются просто их документы, по которым оформляются карты, фирмы. И ими пользуются третьи лица. Более редким является случай, когда дропов вовлекают в саму схему, когда они ходят и непосредственно снимают деньги, но в таком случае их контролирует специальный человек, чтобы они не убежали с деньгами. Это дополнительная услуга на рынке обнала.

Мы сталкивались с тем, что документы, которые должны были быть уничтожены по сроку сдачи, по причине брака, смены фамилии, попадали к дроповодам и использовались при регистрации фирм, оформлении кредитных карт. К тому же дропов вербуют через агентства по найму, которые предлагают непыльную работу. Он оставлял им документы, чтобы его трудоустроили, а на него в этом время оформляли кредитные карты».

С дропперами активно борется Центробанк. Например, он ведет специальный реестр, куда попадают люди, замеченные в подозрительных операциях. Банки могут закрыть им доступ к приложениям и заблокировать карту. А могут ли осудить дроппера, который сотрудничал с мошенниками неосознанно? Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов такую вероятность не исключает:

«Дропперов нужно много, поскольку необходимо снять достаточно заметную сумму. Это означает, что у человека со стороны может возникнуть подозрение, что тут что-то не так, в худшем случае он поймет, что это мошенническая схема, и заявит в правоохранительные органы. Пожалуй, именно угроза сообщения туда и натолкнула мошенников на такую оригинальную находку. Людей, которые стали дропперами по незнанию, могут признать соучастниками.

Также они могут выступать как пособники. Пособничество выражается в том числе в сокрытии следов преступлений, но при условии, что эти люди осознают характер своих действий. Это выясняется на основании их показаний относительно того, кто конкретно сделал такое предложение, знали ли они этого человека. Например, если мошенник предварительно вступил с ним в контакт, может быть, даже предоставил какие-то поддельные документы, это дает возможность для отказа в признании умысла».

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у россиян больше 14 млрд руб. Это рекордный показатель как минимум с 2019 года.

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Илья Сизов