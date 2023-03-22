СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» высоко оценена потребителем

Специалистами АО «ЕВРАЗ НТМК» проведён аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям ISO 9001:2015 с целью подтверждения статуса предприятия, как надежного поставщика продукции -стальных канатов - и дальнейшего развития конструктивных отношений между предприятиями.



По результатам аудита специалистами АО «ЕВРАЗ НТМК» дана высокая оценка степени подготовки и проведения ОАО «ММК-МЕТИЗ» аудита и функционированию системы менеджмента качества.

Канатное производство – одно из важнейших в ОАО «ММК-МЕТИЗ». Завод выпускает канаты с цинковым покрытием и без покрытия для всех многих отраслей народного хозяйства: строительства, транспорта, горно- и нефтегазодобывающей промышленности, судостроения.

ПАО «ММК»