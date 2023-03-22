Банковские мошенники стали чаще вербовать россиян в качестве дропперов

Россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью, но на самом деле за этими схемами стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера. Такой вид активности преступников отмечают специалисты ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения. Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег.

«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов остается достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме»,— отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ (ПАО).

Специалисты банка считают необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.